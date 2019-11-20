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Источник Правда.Ру

Украина приглашала на пост министра обороны подполковника армии США

Мир

Подполковник Александр Виндман, член Совета национальной безопасности США, во время очередных слушаний в палате представителей рассказал, что ему три раза поступало предложение стать министром обороны Украины. 

 По словам Виндмана, для подполковника армии США занять такой высокий пост было бы "весьма забавно" и поэтому он, якобы "не уверен, что Данилюк предлагал это всерьез", цитирует военного издание Axios.

Видимо, отчасти и по этой причине подполковник от поста министра обороны Незалежной все три раза отказывался, о чем всегда, как сам говорит, "уведомлял руководство".

Журналисты Axios предположили, что желание правительства Украины видеть на посту военного министра именно Александра Виндмана было продиктовано тем, что он — выходец из этой страны: родился там, а позже семья переехала в Штаты.

Сегодня подполковник Виндман — один из главных экспертов по украинским вопросам в Совете нацбезопасности США.

А поскольку Штатам уже настолько в тягость роль помощника и "кошелька" Незалежной, что они ждут примирения Украины и Россией, знания Виндмана, вероятно, весьма нужны его собственному правительству.

Фото: depositphotos

 

Темы сша украина подполковник министр обороны александр виндман
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