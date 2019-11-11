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США ждут примирения Украины с Россией: военная помощь не будет вечной

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 Поставки военной помощи Киеву рано или поздно прекратятся, заявил советник президента Трампа Роберт ОʼБрайен.

Телеинтервью с ним вышло на канале Face The Nation.

По словам политика, Вашингтон предоставил летальное оружие Украине, только когда президентом стал Дональд Трамп. Предыдущая администрация, которую возглавлял Барак Обама, на это не шла, посылая Киеву лишь "одеяла и сухпайки".

ОʼБрайен пояснил, что рассчитывает на то, что Украина и Россия поладят, "смогут заключить мирный договор". При этом возможность "ухода РФ из Крыма" или ее отказ помогать ополченцам самопровозглашенных республик Донбасса он считает "гипотетической".

Напомним, что о возможности "перекрытия долларового потока", Штаты, которые до недавнего времени были основным спонсором Украины вообще и ее армии в частности, Украине уже намекали. Так, в 2019 году Киев должен был получить почти 400 млн американской помощи — 250 миллионов непосредственно от Пентагона и еще 115 млн в рамках военной программы Госдепартамента. И, наконец, более 25 млн долларов — долги США за прошлые года. Но президент Дональд Трамп запретил выдавать эти деньги Украине. Формально это произошло из-за высокой коррупции в стране. Трамп распорядился проверить на что, собственно, идут американские деньги.

Фото: twitter.com

 

Темы сша украина военная помощь роберт оʼбрайен
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