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Очередная встреча "нормандской четверки" состоится в декабре

Мир

Лидеры «нормандской четверки» встретятся 9 декабря в Париже.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На этой неделе участие в саммите «нормандского формата» подтвердили президенты Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. До сегодняшнего дня конкретные даты встречи лидеров не обсуждались.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщал, что саммит может состояться до конца этого года. По словам чиновника, «никаких препятствий» для встречи лидеров «нормандской четверки» нет.

Позже украинская сторона заявила, что препятствия для проведения саммита были сняты на заседании контактной группы в Минске. Киев надеется, что проведение встречи ускорит решение актуальных вопросов урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, что нормандский формат был образован в июне 2014 года в кулуарах празднования "Дня высадки союзников в Нормандии" в 1944 году, кульминацией стали Минские соглашения подписанные 12 февраля 2015 года. По военным и политическим соображениям они оставались мертвой буквой, но месяц назад Макрон пообещал, что новый саммит пройдет в Париже "в ближайшие недели".

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что любая возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским исключена, пока Киев не выполнит обязательства по разведению вооруженных сил на Донбассе. 

Фото: nah.org

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