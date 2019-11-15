ЦРУ и СБУ совместно задержали одного из лидеров ИГ* под Киевом

Один из лидеров ИГ*, уроженец Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани, задержан сегодня под Киевом в ходе совместной операции спецслужб Украины, Грузии и США.

В 2013 Аль Бара Шишани стал заместителем военного эмира ИГ (запрещено в РФ), что сделало его одним из самых высокопоставленных представителей этой террористической организации.

Как сообщается, террорист прибыл на Украину в 2018 году по поддельному паспорту и продолжал направлять действия боевиков оттуда. Ранее он скрывался на территории Турции.

В операции по его задержанию приняли участие Служба безопасности Украины (СБУ), ЦРУ и МВД Грузии. Шишани захватили около частного дома, в котором террорист и жил, сообщается на сайте СБУ.

Информация о причастности боевика к противозаконной деятельности на территории Украины проверяется.

*ИГ - организация запрещена в РФ