Один из лидеров ИГ*, уроженец Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани, задержан сегодня под Киевом в ходе совместной операции спецслужб Украины, Грузии и США.
В 2013 Аль Бара Шишани стал заместителем военного эмира ИГ (запрещено в РФ), что сделало его одним из самых высокопоставленных представителей этой террористической организации.
Как сообщается, террорист прибыл на Украину в 2018 году по поддельному паспорту и продолжал направлять действия боевиков оттуда. Ранее он скрывался на территории Турции.
В операции по его задержанию приняли участие Служба безопасности Украины (СБУ), ЦРУ и МВД Грузии. Шишани захватили около частного дома, в котором террорист и жил, сообщается на сайте СБУ.
Информация о причастности боевика к противозаконной деятельности на территории Украины проверяется.
*ИГ - организация запрещена в РФ
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