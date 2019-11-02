Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России

Мама Луны Феннер, которая привезла свою дочь из США на лечение в Краснодар, обратилась к жителям России. Она поблагодарила россиян за то, что они помогают ей и её дочери проходить тяжелое лечение по удалению родимого пятна на всё лицо. О своей благодарности американка сообщила в Instagram.

"Друзья, хочу поблагодарить всех за помощь и слова поддержки от людей со всей России", - написала Кэрол.

Примечательно, что американка разместила запись в социальной сети на русском языке. Мама девочки рассказала, что многие жители России спрашивают о номере банковского счета для помощи маленькой Луне, однако она не может открыть счет в России, поэтому пользуется сервисом GoFundMe.

Кэрол Феннер отметила, что её дочь продолжает лечение успешное в Краснодаре, которое не приносит ей страданий.