Мама Луны Феннер, которая привезла свою дочь из США на лечение в Краснодар, обратилась к жителям России. Она поблагодарила россиян за то, что они помогают ей и её дочери проходить тяжелое лечение по удалению родимого пятна на всё лицо. О своей благодарности американка сообщила в Instagram.
"Друзья, хочу поблагодарить всех за помощь и слова поддержки от людей со всей России", - написала Кэрол.
Примечательно, что американка разместила запись в социальной сети на русском языке. Мама девочки рассказала, что многие жители России спрашивают о номере банковского счета для помощи маленькой Луне, однако она не может открыть счет в России, поэтому пользуется сервисом GoFundMe.
Кэрол Феннер отметила, что её дочь продолжает лечение успешное в Краснодаре, которое не приносит ей страданий.
Всем хорошо известно, что для нормальной и долговечной работы двигателя автомобиля надо следить за его состоянием и вовремя делать техническое обслуживание. Но есть еще один фактор, который не менее важен при эксплуатации мотора. Это правильный запуск. Вот о проблемах, связанных с запуском двигателя, мы поговорим в нашей статье.