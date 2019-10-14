Преемницу Меркель пригласили в Крым

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ставшая преемницей канцлера Ангелы Меркель на должности руководителя немецкого Христианско-демократического союза, заявила, что Германия построить хорошие взаимоотношения с РФ, но по некоторым вопросам, в частности, относительно Крыма, не стоит молчать.

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель пригласил преемницу Меркель в Крым после ее заявления о том, что в процессе присоединения Крыма и России имеется нарушение международного права.

Юрий Гемпель заявил, что воссоединение Германии происходило без проведения референдума, но в Европе это не вызвало вопросов. Преемнице Меркель он рекомендовал посетить Крым и только потом заявлять о нарушениях.

Гемпель считает, что Германия должна в первую очередь проводить вести переговоры о снятии санкций против России.

Фото: youtube.com

Читайте также:

Меркель раскритиковала выступление Греты Тунберг в ООН

Меркель подтвердила намерение закончить карьеру политика

Грядущий уход Меркель не улучшит отношений с Россией