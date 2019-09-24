Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает "существенных сдвигов" от предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки". Он выразил надежду, что на саммите будет подниматься вопрос о "возвращении территорий", а также о сроках прекращения вооруженного конфликта в Донбассе.

Зеленский считает, что лидерам "нормандской четверки" предстоит сложный разговор о конкретных вещах. Украинский лидер заявил, что хотел бы закончить переговоры определенными результатами. Пресс-служба Зеленского добавила: "мы этого очень хотим, в это верим и постараемся это сделать".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об обвинении главы МИД Украины Вадима Пристайко в адрес России. Он утверждает, что Российская Федерация сорвала саммит "нормандской четверки". Представители Украины, Франции и Германии готовы были провести встречу 17 сентября, однако представители России отказались от участия в мероприятии "по техническим причинам".

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