Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает "существенных сдвигов" от предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки". Он выразил надежду, что на саммите будет подниматься вопрос о "возвращении территорий", а также о сроках прекращения вооруженного конфликта в Донбассе.
Зеленский считает, что лидерам "нормандской четверки" предстоит сложный разговор о конкретных вещах. Украинский лидер заявил, что хотел бы закончить переговоры определенными результатами. Пресс-служба Зеленского добавила: "мы этого очень хотим, в это верим и постараемся это сделать".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об обвинении главы МИД Украины Вадима Пристайко в адрес России. Он утверждает, что Российская Федерация сорвала саммит "нормандской четверки". Представители Украины, Франции и Германии готовы были провести встречу 17 сентября, однако представители России отказались от участия в мероприятии "по техническим причинам".
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