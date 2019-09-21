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США помогут Украине внедрить американскую модель охраны госграницы

Мир » Бывший СССР » Украина print

Украина на одном из участков государственной границы внедрит модель охраны из Соединенных Штатов Америки.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал глава Госпогранслужбы постсоветской республики Сергей Дейнеко, передает агентство новостей РИА.

По его словам, внедрить американскую модель охраны границ Украине помогут представители погранично-таможенной службы США.

В чем именно заключается американская модель, Сергей Дейнеко не уточнил.

Темы сша граница украина
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