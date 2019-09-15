Молизе, регион в Италии, предлагает платить по 700 евро в месяц в течение трех лет всем тем, кто приедет жить в одну из местных деревень.
Об этом пишет британская газета The Guardian, сообщает "ИноТВ".
Есть лишь два условия — в населенном пункте должно быть менее 2 тысяч жителей, а новопоселенец должен будет начать в поселке собственный бизнес.
Глава Молизе Донато Тома подчеркнул, что так депутаты хотят "вдохнуть жизнь" в города региона и поспособствовать росту населения.
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