Министерство обороны Японии запросило рекордные 5,32 триллиона иен на 2020 финансовый год.
Об этом сообщает крупнейшее независимое информационное агентство Японии "Киодо Цусин".
Отметим, что 5,32 триллиона иен это примерно 50 миллиардов долларов.
Как сообщают СМИ Страны восходящего солнца, запрошенная Минобороны Японии сумма является рекордной.
"Киодо Цусин" напоминает, что расходы на оборону в Японии растут восьмой год подряд.
На выделенные Токио деньги Минобороны Страны восходящего солнца планирует приобрести у Соединенных Штатов Америки боевые самолеты F-35B и разместить у себя на территории сразу два наземных комплекса противоракетной обороны американского производства.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.