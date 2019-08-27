Депардье получил участок для строительства дома под Минском

Представитель Жерара Депардье Юлия Мосман подтвердила, что французский актер готовится к строительству резиденции под Минском. По ее словам, участок площадью 0,15 га был подарен актеру еще в 2015 году во время его встречи с Александром Лукашенко.

Мосман утверждает, что до 2019 года длилось оформление документов. Депардье надеется, что уже в ближайшее время приступит к строительству резиденции для отдыха на этом участке. Представитель актера подчеркнула, что земля не находится в собственности Депардье, поскольку в Белоруссии невозможна передача земель иностранцам. Актер заключил договор аренды.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что с банковских счетов Жерара Депардье в Новосибирске сняли арест. Налоговая блокировала счета актера из-за неуплаты налогов.

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