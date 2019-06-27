Жерар Депардье решил конфликт с налоговой в Новосибирске

Юрист Жерара Депардье, который недавно получил российское гражданство, рассказал о снятии ареста со счетов актера. Юрий Мосман пояснил, что налоговые органы наложили арест на банковские счета Депардье, поскольку он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.



Появилось видео с Жераром Депардье из новосибирского ресторана / Новости от 03.12.2018 19:06

"Могу вас заверить, что сумма, которую не выплатил мой клиент незначительная. Просто Жерар Депардье очень медийная личность и любые подобные действия в его адрес очень остро освещаются средствами массовой информации. Сейчас конфликт с налоговой решен", - пояснил Мосман.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что Жерар Депардье неоднократно конфликтовал с налоговой системой Российской Федерации.

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