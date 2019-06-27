Юрист Жерара Депардье, который недавно получил российское гражданство, рассказал о снятии ареста со счетов актера. Юрий Мосман пояснил, что налоговые органы наложили арест на банковские счета Депардье, поскольку он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.
"Могу вас заверить, что сумма, которую не выплатил мой клиент незначительная. Просто Жерар Депардье очень медийная личность и любые подобные действия в его адрес очень остро освещаются средствами массовой информации. Сейчас конфликт с налоговой решен", - пояснил Мосман.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что Жерар Депардье неоднократно конфликтовал с налоговой системой Российской Федерации.
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