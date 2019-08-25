Депутат Рады рассказал про американских кураторов Порошенко

США управляли Украиной через своих кураторов во время президентства Петра Порошенко. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Александр Онищенко.

"Порошенко просто исполняет волю определенных лиц в Америке, которых все устраивает, его политика внешняя, за это ему дают те преференции, которые он делал внутри страны, эти коррупционные схемы, на тот период, на них просто закрывали глаза", - сказал он в интервью телеканалу NewsOne.

Политик добавил, что антикоррупционное бюро Украины находилось под строгим контролем американского куратора, который использовал ведомство для давления на украинские власти. При этом США обладали определенным компроматом на Порошенко, чтобы манипулировать им в случае его переизбрания, уточнил депутат.

По словам Онищенко, конечной целью США было максимальное ослабление России. Именно поэтому американская сторона пытается всячески воспрепятствовать окончанию войны в Донбассе и выполнению минских соглашений.