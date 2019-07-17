Президент Украины Владимир Зеленский поругался с директором аэропорта города Николаева Федором Барной. Во время диалога Зеленского и Барны была затронута тема строительства нового терминала.
На одну из реплик президента директор аэропорта спросил: "Вы нам помочь хотите или построить здесь всех?". Этот вопрос разозлил Зеленского и он ответил: "Кого всех? Понятно, сами разбирайтесь! Поехали!", - собрался покидать аэропорт глава государства.
Федор Барна остановил Зеленского, попросив у него прощения, однако дальше разговор продолжился на повышенных тонах.
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