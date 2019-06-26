Отказ от ДРСМД: мир на грани ядерной войны

Совет Федерации одобрил президентский закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Теперь решение о возобновлении Россией действия соглашения будет принимать глава государства.



"Хуже, чем холодная война": эксперты об отношениях...

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев рассказал "Правде.Ру" о том, как может развиваться ситуация в сфере ограничения вооружений, и о судьбе системы международной безопасности.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация в сфере ограничения стратегических вооружений говорит о кризисе стратегической стабильности в мире. После того, как Россия и США перестанут быть связанными договорами, ситуация будет только ухудшаться.

"Примеров можно привести много. Вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, по существу, выдвинул России ультиматум. Он сказал, что у России есть еще пять недель, для того чтобы спасти этот договор, до 3 августа. В противном случае мы должны готовиться к миру без этого договора. И это, наверное, насколько я понимаю, новая реальность", — подчеркнул в интервью "Правде.Ру" Владимир Васильев.

Кроме того, Столтенберг заявил и о новой стратегии НАТО, которая предполагает использование космического пространства для решения военно-стратегических и военно-тактических задач альянса.

"Совершенно очевидно, что использование космического пространства в рамках уже провозглашенной доктрины ведения наступательных действий США лишний раз говорит о том, что Соединенные Штаты будут разрабатывать стратегию первого удара по России", — сказал эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Он добавил для "Правды.Ру", что при условии размещения американских ракет средней дальности на территории европейских стран — участниц НАТО подлетное время ракет будет измеряться тремя-пятью минутами. В таком случае политическое и военное руководство России будет не в состоянии быстро принять соответствующее решение. Очевидно, что решение о запуске ракет станут принимать автоматические системы. Поэтому есть все основания считать, что при таком сценарии мир окажется на грани ядерной войны.

"Это создает действительно очень опасную принципиальную ситуацию. В этом плане повисает, по всей видимости, судьба и договора СНВ-III, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Хотя американцы занимали такую противоречивую позицию", — отметил собеседник "Правды.Ру".

Эксперт подчеркнул в интервью "Правде.Ру", что подрывы существующих соглашений о сокращении вооружений отбрасывают мир на много десятилетий назад.

"По существу, он оказывается отброшенным в ситуацию 1950-1960-х годов, которая именно характеризовалась отсутствием всяких договоренностей. С вероятностью 90-95 процентов можно сказать, что где-то в начале августа этот договор ждет печальная судьба быть отправленным в музей международных договоров. Мы оказываемся в ситуации середины 1950–1960-х годов, игры без правил. Тот период ознаменовался кубинским кризисом, когда мир был поставлен на грань ядерной войны. С моей точки зрения, после окончательного размытия системы стратегической стабильности, мир будет постоянно находиться на грани кризисов, подобных кубинскому", — подытожил для "Правды.Ру" Владимир Васильев.

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