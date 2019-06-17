В МИД РФ заподозрили США в намерении возобновить ядерные испытания

Обвинения США в нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) являются подготовкой Вашингтона к проведению новых ядерных испытаний. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.



Пентагон подозревает Россию в нарушении моратория на ядерные испытания / Новости от 29.05.2019 21:48

"Подчеркиваем, что все обвинения являются абсолютно беспочвенными. Они не могут расцениваться иначе как прикрытие шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний", - отмечают в МИД России.

В ведомстве подчеркивают, что аналогичная ситуация складывалась с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американская сторона "даже не потрудились изобрести новую схему" для подрыва соглашения.

"По всей вероятности, в скором времени следует ожидать заявления администрации США о том, что она не считает возможным оставаться в ДВЗЯИ, который якобы "нарушается другими его участниками", - предположили в МИД.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разведывательное управления Минобороны США обвинило Россию в проведении тайных "ядерных испытаний небольшой мощности". Никаких доказательств американское ведомство не привело.

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