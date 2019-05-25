Трамп прибыл в Японию для игры в гольф с японским премьером

Американский президент Дональд Трамп прибыл со своей женой в Токио. Его самолет приземлился в токийском аэропорту Ханэда. Президент США планирует совершить самый продолжительный визит в Страну восходящего солнца с 1992 года.



Синдзо Абэ на могиле отца пообещал заключить мирный договор с РФ / Новости от 07.01.2019 13:25

25 мая Трамп встретиться с представителями японского бизнеса. Уже на следующий день у американского президента запланирована игра в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Вечером 26 мая Синдзо Абэ и Дональд Трамп посетят турнир по сумо на Кубок императора. Трамп планирует покинуть Японию 28 мая.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дональд Трамп планировал посетить турнир по сумо во время официального визита в Японию.

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