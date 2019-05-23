Лукашенко указал на заинтересованность Белоруссии в нефти из Казахстана

Белоруссия заинтересована в активизации переговоров с Казахстаном по поставкам в республику нефти.



Ближе только Белоруссия: Что значит Казахстан для России? И Россия для Казахстана? / Новости от 19.03.2019 21:57

Об этом в ходе встречи с послом Казахстана в Минске заявил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что совместными усилиями Минск и Нурсултан смогут решить вопрос поставок казахстанской нефти в Белоруссию.