США хотят сделать Польшу своим газовым центром

Посол Соединенных Штатов Америки в Польше Джорджет Мосбахер заявила, что современная Польша может стать центром реэкспорта американского сжиженного природного газа.

По словам американского дипломата, экспорт сжиженного природного газа из США неуклонно растет. Джорджет Мосбахер отметила, что на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки, поставляя газ в несколько десятков стран мира на пяти континентах, являются одним из крупнейших поставщиков данного вида топлива.

Посол США в Польше поделилась мнением, что уже к 2030 году треть всех мировых поставок сжиженного природного газа будет исходить из США.

Очевидно, что Соединенные Штаты Америки, замечает Джорджет Мосбахер, нуждаются в центре реэкспорта своего газа. Именно Польша, убеждена американский дипломат, станет этим самым центром. Еще в минувшем году, указала Мосбахер, США и Польша подписали договор о поставках почти десяти миллиардов кубометров американского сжиженного природного газа в европейское государство.

Отметим, что заинтересованность в сжиженном природном газе есть не только у Польши. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Латвии Линас Линкявичюс предложил свою страну в качестве "газовых ворот" для Соединенных Штатов Америки в государства континентальной Европы.

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