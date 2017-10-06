Женщина не перенесла операцию по увеличению ягодиц

Жительница Великобритании отправилась в Стамбул, чтобы турецкие врачи сделали ей операцию по увеличению ягодиц. Однако хирургическое вмешательство привело к смерти женщины. Об этом позднее написал ее возлюбленный в Facebook.

Пластическая операция убила бразильскую модель

Медики проводили перекачку жира со спины и живота в ягодицы, но эта процедура дала осложнения. В результате операции женщина скончалась от жировой и легочной тромбоэмболии.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о шведской модели, которая шокировала общественность небритыми ногами.

Шведская модель Арвида Бистрем шокировала пользователей Сети, снявшись в рекламе компании "Адидас" с небритыми ногами. Фото модель опубликовала в своем "инстаграме", оно сразу собрало кучу комментариев.

Бистрем является известным активистом движения no-shave ("без бритья"). Однако, фанатов фирмы ужаснула растительность на ее ногах. На фотографии модель сидит в кроссовках бренда, белом платье.

Девушка рассказала, что на ее электронную почту приходят чуть ли не угрозы об изнасиловании из-за этой фотографии.

Однако под записью на ее странице пользователи, в основном, одобрили и поддержали модель. Кроме русскоговорящего комментатора, который написал: "Похоже, не буду больше ничего покупать с лейблом Adidas".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что двадцатипятилетняя модель из Швеции Наташа Кроун сделала ставку на свою внешность, но весьма своеобразно. Девушка не скрывает, что она — постоянная клиентка клиник пластической хирургии. Но главная ее фишка, можно даже сказать, фетиш — это ее ягодицы. И они действительно впечатляют. Вернее — их размеры.

Впервые Кроун сделала операцию по увеличению ягодиц в 20 лет, пишет Mail Online. Тогда она и осознала, что действительно одержима этой частью своего тела, и на достигнутом останавливаться пока не собирается.

Ради достижения "идеальной попы" девушка не только ложится под скальпель хирурга. Она упорно ест исключительно калорийную пищу, надеясь, что жир у нее отложится именно в ягодицах.