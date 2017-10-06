Жительница Великобритании отправилась в Стамбул, чтобы турецкие врачи сделали ей операцию по увеличению ягодиц. Однако хирургическое вмешательство привело к смерти женщины. Об этом позднее написал ее возлюбленный в Facebook.
Медики проводили перекачку жира со спины и живота в ягодицы, но эта процедура дала осложнения. В результате операции женщина скончалась от жировой и легочной тромбоэмболии.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о шведской модели, которая шокировала общественность небритыми ногами.
Шведская модель Арвида Бистрем шокировала пользователей Сети, снявшись в рекламе компании "Адидас" с небритыми ногами. Фото модель опубликовала в своем "инстаграме", оно сразу собрало кучу комментариев.
Бистрем является известным активистом движения no-shave ("без бритья"). Однако, фанатов фирмы ужаснула растительность на ее ногах. На фотографии модель сидит в кроссовках бренда, белом платье.
Девушка рассказала, что на ее электронную почту приходят чуть ли не угрозы об изнасиловании из-за этой фотографии.
Однако под записью на ее странице пользователи, в основном, одобрили и поддержали модель. Кроме русскоговорящего комментатора, который написал: "Похоже, не буду больше ничего покупать с лейблом Adidas".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что двадцатипятилетняя модель из Швеции Наташа Кроун сделала ставку на свою внешность, но весьма своеобразно. Девушка не скрывает, что она — постоянная клиентка клиник пластической хирургии. Но главная ее фишка, можно даже сказать, фетиш — это ее ягодицы. И они действительно впечатляют. Вернее — их размеры.
Впервые Кроун сделала операцию по увеличению ягодиц в 20 лет, пишет Mail Online. Тогда она и осознала, что действительно одержима этой частью своего тела, и на достигнутом останавливаться пока не собирается.
Ради достижения "идеальной попы" девушка не только ложится под скальпель хирурга. Она упорно ест исключительно калорийную пищу, надеясь, что жир у нее отложится именно в ягодицах.
Кандидат в президенты США от демократов Майкл Блумберг предпочитает избегать тем, касающихся внешней политики.