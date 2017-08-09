В Литве планируют запретить герб, гимн и символику СССР

Комиссия литовского сейма по правам человека и общественным делам одобрила сегодня в третьем чтении запрет на использование на территории страны символики СССР.
Об этом сообщило ИА Delfi.
Суть запрета заключается в том, что его авторы "уравняли" нацистскую Германию и Советский Союз, назвав оба государства тоталитарными режимами, и предлагают ввести запрет на использование формы и символики данных государств.
Для нарушителей в законопроекте предусмотрен штраф:
Как отмечает Delfi, авторы законопроекта все же оставили "лазейку" для тех, кто "очень хочет" видеть на публичных мероприятиях символику СССР:
Новый закон, который вот-вот примут в Литве (а его примут — никаких сомнений в этом нет), очень похож по своей сути на очередную попытку привлечь внимание к "долгу за годы оккупации", сумму которого власти Литвы никак — с 2017 года — не могут "посчитать".
В Литве центр исследования геноцида и сопротивления не может с начала года найти специалиста, который посчитал бы ущерб от "советской оккупации". Спецу предлагают слишком низкую зарплату, сообщает Lietuvos žinios.
Семнадцать лет назад Литва претендовала на 20 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб, тогда же был принят закон о его возмещении, но дальше этого дело не пошло. В 2012 году была создана специальная комиссия, которая должна была подготовить план действий, только и в этом отношении работы не начались.
Центр не может найти специалиста, готового высчитать точную сумму ущерба. "Мы не можем платить такой заработной платы, какую получают латыши, работающие в этой сфере. Нет человека, который только этим бы занимался", — сказала руководитель комиссии Тереза-Бируте Бураускайте.
За поиск информации в архивах и оценку документов специалисту необходимо платить 810 евро в месяц. Этой работой занимаются сотрудники центра, но навыков у них не хватает. Центр пытается найти историка, который мог бы потратить только на эту работу примерно год. У ведомства таких денег нет, а на более низкую зарплату кандидаты не согласны.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 72 миллиарда долларов должна Литва России за вложенные в нее деньги во времена Советского Союза. Такие данные озвучил посол России в Вильнюсе Александр Удальцов.
Москва вправе запросить этот старый долг с некогда дружественной страны. Такие разговоры появились после того, как Литва, Латвия и Эстония начали говорить о возмещении Россией ущерба за период "советской оккупации". Прибалтийские страны даже подписали меморандум о сотрудничестве в конце 2015 года. За полтора года оценку "ущерба" провела только Рига: по мнению европейцев, РФ должна выплатить 185 миллиардов евро. Осенью прошлого года к подсчетам приступили и в Вильнюсе, а в конце 2016 года калькулятор включили и эстонские власти.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.