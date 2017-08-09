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Источник Правда.Ру

В Литве планируют запретить герб, гимн и символику СССР

Мир

Комиссия литовского сейма по правам человека и общественным делам одобрила сегодня в третьем чтении запрет на использование на территории страны символики СССР.

Литва выставила счёт России

Об этом сообщило ИА Delfi.

Суть запрета заключается в том, что его авторы "уравняли" нацистскую Германию и Советский Союз, назвав оба государства тоталитарными режимами, и предлагают ввести запрет на использование формы и символики данных государств.

Для нарушителей в законопроекте предусмотрен штраф:

  • для физических лиц — в размере €350,
  • для юридическихлиц — €2900.

Впрочем, как говорится, возможны варианты.

Как отмечает Delfi, авторы законопроекта все же оставили "лазейку" для тех, кто "очень хочет" видеть на публичных мероприятиях символику СССР:

  • Организаторам надо согласовать ее использование с органом местного самоуправления. И, если Служба государственной безопасности и самоуправление решат, что символы в конкретном случае не будут прославлять СССР и оправдывать действия, которые в Латвии расценивают как преступные, то их демонстрация будет разрешена.

Новый закон, который вот-вот примут в Литве (а его примут — никаких сомнений в этом нет), очень похож по своей сути на очередную попытку привлечь внимание к "долгу за годы оккупации", сумму которого власти Литвы никак — с 2017 года — не могут "посчитать".

Напомним, что писала об этом "Правда.Ру"

Литва не может посчитать ущерб от "советской оккупации"

В Литве центр исследования геноцида и сопротивления не может с начала года найти специалиста, который посчитал бы ущерб от "советской оккупации". Спецу предлагают слишком низкую зарплату, сообщает Lietuvos žinios.

Семнадцать лет назад Литва претендовала на 20 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб, тогда же был принят закон о его возмещении, но дальше этого дело не пошло. В 2012 году была создана специальная комиссия, которая должна была подготовить план действий, только и в этом отношении работы не начались.

Центр не может найти специалиста, готового высчитать точную сумму ущерба. "Мы не можем платить такой заработной платы, какую получают латыши, работающие в этой сфере. Нет человека, который только этим бы занимался", — сказала руководитель комиссии Тереза-Бируте Бураускайте.

За поиск информации в архивах и оценку документов специалисту необходимо платить 810 евро в месяц. Этой работой занимаются сотрудники центра, но навыков у них не хватает. Центр пытается найти историка, который мог бы потратить только на эту работу примерно год. У ведомства таких денег нет, а на более низкую зарплату кандидаты не согласны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 72 миллиарда долларов должна Литва России за вложенные в нее деньги во времена Советского Союза. Такие данные озвучил посол России в Вильнюсе Александр Удальцов.

Москва вправе запросить этот старый долг с некогда дружественной страны. Такие разговоры появились после того, как Литва, Латвия и Эстония начали говорить о возмещении Россией ущерба за период "советской оккупации". Прибалтийские страны даже подписали меморандум о сотрудничестве в конце 2015 года. За полтора года оценку "ущерба" провела только Рига: по мнению европейцев, РФ должна выплатить 185 миллиардов евро. Осенью прошлого года к подсчетам приступили и в Вильнюсе, а в конце 2016 года калькулятор включили и эстонские власти.

Темы литва запрет символика ссср
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