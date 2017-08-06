Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья

Сегодня, 2 марта, рано утром (по мск времени) с территории Северной Кореи был произведен запуск двух неопознанных снарядов.

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Об этом со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщает ИА "Ренхап".

"Северная Корея сегодня, 2 марта, после полудня, между 12 и 13 часами по местному времени, провела с территории близ города Вонсан пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Наши военные сохраняют готовность и наблюдают за указанным направлением на случай дополнительных пусков", — сообщают южнокорейские военные (цитата ИА "Ренхап").

В 2020 году это первое ракетное испытание, проведенное КНДР. В 2019 — напомним — Северная Корея испытала 13 ракет и реактивных снарядов. Что, кстати, являлось нарушением резолюции Совбеза.

На недопустимость подобного поведения Ким Чен Ыну уже неоднократно указывали.

Вот что об этом рассказывала, например, в 2017 году "Правда.Ру".

Мировое сообщество поддержало введение санкций против КНДР

Китай, Южная Корея и США приветствовали введение новых экономических ограничений в отношении Северной Кореи. Однако, по мнению китайских властей, санкции обострили ядерную проблему на Корейском полуострове.

Китай призвал зарубежных коллег к совместной ответственности при принятии решение в отношении КНДР.

"После принятия этой резолюции ситуация, связанная с ядерной проблемой Корейского полуострова, вошла в решающую стадию, мы призываем все стороны проявить ответственный подход при принятии решений, чтобы избежать дальнейшей эскалации", — заявил глава МИД КНР Ван И.

Со своей стороны Китай "все еще старается найти пути решения имеющейся проблемы посредством переговоров и надеется, что все стороны смогут серьезно рассмотреть и принять предложенную Пекином инициативу "двойного замораживания", которая является наиболее эффективной и обоснованной". Напомним, что "двойное замораживание" предполагает одновременное прекращение ракетно-ядерных экспериментов КНДР и американо-южнокорейских военных учений.

Стоит отметить, что о необходимости соблюдать резолюцию ООН главе северокорейского МИД напомнил китайский коллега. Главы внешнеполитических ведомств встретились на региональном форуме АСЕАН. Несмотря на то что глава МИД Китая отказался рассказать, что ему сказал министр иностранных дел КНДР, министры тепло поприветствовали друг друга.

Прекратить провокационные действия Пхеньян призвали и власти Южной Кореи, которые также приветствовали принятие новой резолюции Совбеза ООН по КНДР.

"Правительство приветствует единогласное принятие резолюции СБ ООН 2371 в ответ на провокационные пуски баллистических ракет КНДР 4 и 28 июля", — говорится в пресс-релизе южнокорейского МИД.

Южная Корея намерена продолжить совместную с другими странами работу по денуклеаризации Корейского полуострова.

Приветствовал экономические ограничения в отношении Северной Кореи и президент США Дональд Трамп.