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Источник Правда.Ру

Госдеп США вдруг вспомнил о Донбассе. И высказался

Мир » Бывший СССР » Украина

Проведение выборов по украинскому законодательству на Донбассе не представляется возможным в нынешних условиях.

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Госдепу понадобилось шесть лет на то, чтобы поручить заместителю помощника Госсекретаря США Джорджу Кенту озвучить эту очевидную для всех мысль.

В лучших традициях Джен Псаки представитель Госдепа посетовал, что проведение "честного голосования" на Донбассе возможно только при условии полного прекращения огня, вывода Россией войск и получения Украиной контроля над границей.

"Перед тем как хотя бы начать обсуждать условия проведения местных выборов, нужно обеспечить безопасность. Украина должна получить контроль над международной границей. Той, которая общая с Россией. Мы надеемся, что у президента Зеленского есть по этому вопросу позиция. Он говорил о намерении решить конфликт мирно. Теперь дело за Путиным: пусть отдает команду прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны на территории этой страны", — заявил Кент.

Впрочем, нового в заявлении Госдепа мало. Закрыть границу с Россией они "приказывали" Киеву и раньше.

Вот, что писала об этом "Правда.Ру".

Госдеп США призывает Киев закрыть госграницу с Россией

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила сегодня, что закрытие границы между Россией и Украиной является ключевым фактором восстановления мира в Донбассе передает RT.

Она пообещала оказать Киеву помощь, если украинские власти представят конкретный план действий.

"Если там будет обеспечена безопасность, то в Донбассе всем от этого будет только лучше", — цитирует Нуланд портал РБК.

Pravda.Ru cообщала ранее, что заместитель председателя комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Михаил Дегтярев (ЛДПР) обращался в минприроды РФ и Всемирный фонд дикой природы с просьбой оценить потенциальный ущерб экологии от планов Украины по строительству пограничной стены.

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Темы заявление госдеп сша джордж кент выборы на донбассе госграница с россией
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