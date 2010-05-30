Более 130 человек заразились коронавирусом в Италии

Глава Национальной службы гражданской обороны Италии Анджело Борелли сообщил, что количество зараженных коронавирусом в стране увеличилось до 132 человек.

"Положительный результат дали тесты на коронавирус у 132 человек. Двое из них скончались, один выздоровел. В настоящее время число лиц, находящихся под наблюдением врачей, составляет 129 человек, причём 54 из них госпитализированы, 26 человек сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии", - подробнее рассказал Борелли.

Случаи заражения были зафиксированы в Пьемонте, Эмилии-Романье, Венето и Ломбардии. В этих регионах был введен карантин.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о вводе туристического налога в Италии.

Международные издания распространили информацию о том, что в Риме, а затем, возможно, в Венеции и Флоренции собираются ввести так называемый "туристический налог", то есть ежедневную плату за пребывание туристов в этих городах.

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Сумма налога может достигать десяти евро, в зависимости от уровня гостиницы. Стоит отметить, что окончательное решение по данному нововведению пока еще не принято. Об этом сообщает радио "Маяк".

Если противники "туристического налога" не смогут добиться его исключения из общего списка мер по ужесточению экономии, тогда туристам придется платить за проживание в итальянской столице уже начиная со следующего года.