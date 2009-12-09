В китайском городе Ухань, который считается эпицентром распространения коронавирусной инфекции, 195 человек повторно заразились недугом. Примечательно, что в Китае действует 14-дневный карантин для пациентов, которые полностью выздоровели.
Об этом сообщил госкомитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения.
Минздрав КНДР официально заявил, что в стране зафиксирована вспышка заболеваемости новым гриппом.
На сегодняшний день подтверждены уже девять случаев заражения вирусом A/H1N1. Все заболевшие проживают в городах Пхеньян и Синыйджу, расположенном на границе с Китаем. О жертвах свиного гриппа пока не сообщалось.
Отметим, не далее, как вчера лидер Южной Кореи Ли Мен Бак пообещал в случае необходимости оказать помощь соседнему государству в борьбе с болезнью.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.