В Ухане 195 человек повторно заразились коронавирусом после лечения

В китайском городе Ухань, который считается эпицентром распространения коронавирусной инфекции, 195 человек повторно заразились недугом. Примечательно, что в Китае действует 14-дневный карантин для пациентов, которые полностью выздоровели.

Об этом сообщил госкомитет Китая по вопросам гигиены и здравоохранения.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о вспышке свиного гриппа в Северной Корее.

Минздрав КНДР официально заявил, что в стране зафиксирована вспышка заболеваемости новым гриппом.

На сегодняшний день подтверждены уже девять случаев заражения вирусом A/H1N1. Все заболевшие проживают в городах Пхеньян и Синыйджу, расположенном на границе с Китаем. О жертвах свиного гриппа пока не сообщалось.

Отметим, не далее, как вчера лидер Южной Кореи Ли Мен Бак пообещал в случае необходимости оказать помощь соседнему государству в борьбе с болезнью.