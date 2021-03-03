Культуролог: Масленица - это судьба

В беседе с "Правдой.Ру" культуролог Анна Ажажа рассказала о том, как празднование Масленицы связано с судьбой.
С 8 по 14 марта 2021 года в России широко отмечается Масленица.
Наша собеседница посоветовала правильно отнестись к проводам зимы и привела в пример события прошлого года, которые предшествовали карантину и самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Культуролог призвала не совершать прошлых ошибок.
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