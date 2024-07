Величайшее приключение возвращается: The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II покоряет Запад

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II выйдет на Западе в начале 2025 года

0:58 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

NIS America анонсировала выпуск игры The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II для PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC (Steam, Epic Games Store и GOG) на Западе в начале 2025 года. Анонсирующий ролик представил англоязычную демонстрацию проекта, который уже доступен пользователям консолей и ПК в Азии.

Фото: flickr.com by Marco Verch, CC BY 2.0

Вторая часть саги разворачивается в Кальварде, где мир был нарушен уничтожением отряда спецназа CID после временного затишья, наступившего после угрозы от Алматы.

Спригган Ван Аркрид берётся расследовать это загадочное дело, следуя подсказке неожиданного осведомителя. В ходе расследования герой сталкивается с багровым зверем, случайно встречает мальчика и девочку, и попадает в череду невероятных событий, которые обещают захватывающее продолжение истории.