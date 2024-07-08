Величайшее приключение возвращается: The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II покоряет Запад

NIS America анонсировала выпуск игры The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II для PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и PC (Steam, Epic Games Store и GOG) на Западе в начале 2025 года. Анонсирующий ролик представил англоязычную демонстрацию проекта, который уже доступен пользователям консолей и ПК в Азии.
Вторая часть саги разворачивается в Кальварде, где мир был нарушен уничтожением отряда спецназа CID после временного затишья, наступившего после угрозы от Алматы.
Спригган Ван Аркрид берётся расследовать это загадочное дело, следуя подсказке неожиданного осведомителя. В ходе расследования герой сталкивается с багровым зверем, случайно встречает мальчика и девочку, и попадает в череду невероятных событий, которые обещают захватывающее продолжение истории.
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.