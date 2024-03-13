Мидер Team Falcons зааработал 13 тысяч MMR в Dota 2

Malr1ne набрал 13 тысяч рейтинговых очков в Dota 2

0:42 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Игрок на позиции мидера клуба Team Falcons Станислав Malr1ne Поторак заработал уже 13 000 рейтинговых очков в матчмейкинге Dota 2. Он рассказал о достижении на личном канале в Telegram.

Фото: wikimapia by BobAnderson34 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Сегодня, 13 марта, Malr1ne находится на 6 месте европейского ладдера Dota 2. В топе рейтинга — Квин Quinn Каллахан из Gladiators.

При этом киберспортсмен на публику сказал о том, что собирается достичь 13 тыс. MMR после победы на DreamLeague Season 22.

Отетим, что команда Team Falcons выиграла состязание, обыграв BetBoom Team со счетом 3:0 в гранд-финале.