Мидер Team Falcons зааработал 13 тысяч MMR в Dota 2

Игрок на позиции мидера клуба Team Falcons Станислав Malr1ne Поторак заработал уже 13 000 рейтинговых очков в матчмейкинге Dota 2. Он рассказал о достижении на личном канале в Telegram.
Сегодня, 13 марта, Malr1ne находится на 6 месте европейского ладдера Dota 2. В топе рейтинга — Квин Quinn Каллахан из Gladiators.
При этом киберспортсмен на публику сказал о том, что собирается достичь 13 тыс. MMR после победы на DreamLeague Season 22.
Отетим, что команда Team Falcons выиграла состязание, обыграв BetBoom Team со счетом 3:0 в гранд-финале.
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