Из Fortnite удаляют фанатские карты из-за нарушения авторских прав

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В популярной онлайн-игре Fortnite игрокам доступен высокодетализированный творческий режим, позволяющий создавать собственные проекты и даже целые миры. Однако Activision не оценило эту невероятную свободу. Компания активно преследовала создателей контента в Fortnite Creative, удаляя их работы и заявляя о нарушении авторских прав.

Недавно пользователь создал карту в Fortnite Creative, воссоздающую зомби-режим в городских условиях из серии Call of Duty. Хотя работа была далека от завершения, она уже продемонстрировала возможности творческого режима Fortnite. Однако Activision удалила работу пользователя из общего доступа еще до того, как она была завершена. Игроки также заметили, что компания занимается другими картами, напоминающими Call of Duty. Пользователи социальных сетей негативно раскритиковали поведение Activision, обвинив компанию в неправомерном использовании закона об авторском праве. Кроме того, Activision создает прецедент для других студий, которые могут повлиять на публикацию работ игроков.

Творческий режим Fortnite предлагает игрокам свободу для творчества. От строительства высоких небоскребов до создания полос препятствий для своих друзей, игроки могут создавать практически все, что они могут себе представить. Этот режим также невероятно удобен для пользователя простыми и интуитивно понятными элементами управления, которые позволяют игрокам легко создавать свои творения.

Действия Activision оказали негативное влияние на игровое сообщество. Многие игроки считают, что агрессивные требования компании об авторских правах подавляют их творческий потенциал. Они опасаются, что другие студии могут последовать примеру Activision, что приведет к дополнительным ограничениям на то, что можно создавать в творческом режиме Fortnite.

Кроме того, действия Activision создали разрыв между компанией и ее фанатами. Геймеры, которые когда-то были поклонниками серии Call of Duty, теперь бойкотируют игру и связанные с ней продукты в знак протеста против поведения Activision. Это может оказать существенное влияние на прибыль компании.

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Fortnite Creative 2.0 Official Gameplay Trailer