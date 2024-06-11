Эксперт предупреждает: как избежать отравлений на отдыхе в Египте

Во время отдыха в Египте многие туристы сталкиваются с отравлениями, при этом вероятность проблем с желудком значительно выше, чем риск заражения лихорадкой денге. Об этом сообщил эксперт по туризму Николай Мельник во вторник, 11 июня.
Эксперт подчеркнул, что такая проблема существует во многих курортных странах, поэтому важно соблюдать гигиену и меры предосторожности во время путешествий.
— В Египте более распространены ротавирусы, вызывающие отравления. Однако эта проблема присутствует не только в Египте, но и на курортах в России и Турции. Главное — соблюдать определенные санитарные нормы, — пояснил Мельник.
Он также отметил, что следует избегать кулеров и не глотать воду из бассейна. Специалист рекомендует пить только бутилированную воду и избегать напитков со льдом в ресторанах, так как кубики льда часто делают из водопроводной воды, сообщает News. ru.
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