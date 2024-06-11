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Эксперт предупреждает: как избежать отравлений на отдыхе в Египте

Турэксперт рассказал, как избежать отравлений в Египте

1:02
Туризм

Во время отдыха в Египте многие туристы сталкиваются с отравлениями, при этом вероятность проблем с желудком значительно выше, чем риск заражения лихорадкой денге. Об этом сообщил эксперт по туризму Николай Мельник во вторник, 11 июня.

Турэксперт рассказал, как избежать отравлений в Египте
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперт подчеркнул, что такая проблема существует во многих курортных странах, поэтому важно соблюдать гигиену и меры предосторожности во время путешествий.

— В Египте более распространены ротавирусы, вызывающие отравления. Однако эта проблема присутствует не только в Египте, но и на курортах в России и Турции. Главное — соблюдать определенные санитарные нормы, — пояснил Мельник.

Он также отметил, что следует избегать кулеров и не глотать воду из бассейна. Специалист рекомендует пить только бутилированную воду и избегать напитков со льдом в ресторанах, так как кубики льда часто делают из водопроводной воды, сообщает News. ru.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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