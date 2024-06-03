Инцидент на испанском курорте: спецназ ворвался в отель и провел рейд

Спецназ ворвался в отель на испанском курорте и провел рейд

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

На одном из популярных испанских курортов произошёл инцидент, который быстро распространился в Интернете благодаря видеороликам в TikTok. Спецназ ворвался в роскошный отель, где проходил девичник, и начал обыск. Вертолёт, кружащий над бассейном, вызвал панику среди гостей.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Очевидцы рассказали, что полиция через громкоговоритель объявила, что это обычная проверка безопасности, и попросила туристов сохранять спокойствие. Однако многие гости были напуганы и пытались понять, что происходит.

В ходе двухчасового рейда несколько человек были задержаны. Причины операции пока неизвестны, но она является частью мер по борьбе с ростом преступности на испанских курортах. За последние две недели полиция арестовала дюжину человек, провела более трех тысяч проверок безопасности и транспорта, а также инспектировала около десяти баров и клубов.