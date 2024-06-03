Инцидент на испанском курорте: спецназ ворвался в отель и провел рейд

На одном из популярных испанских курортов произошёл инцидент, который быстро распространился в Интернете благодаря видеороликам в TikTok. Спецназ ворвался в роскошный отель, где проходил девичник, и начал обыск. Вертолёт, кружащий над бассейном, вызвал панику среди гостей.
Очевидцы рассказали, что полиция через громкоговоритель объявила, что это обычная проверка безопасности, и попросила туристов сохранять спокойствие. Однако многие гости были напуганы и пытались понять, что происходит.
В ходе двухчасового рейда несколько человек были задержаны. Причины операции пока неизвестны, но она является частью мер по борьбе с ростом преступности на испанских курортах. За последние две недели полиция арестовала дюжину человек, провела более трех тысяч проверок безопасности и транспорта, а также инспектировала около десяти баров и клубов.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.