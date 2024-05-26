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7 случаев, когда лучше воздержаться от полёта на самолёте: советы от стюардессы

Стюардесса объяснила, в каких случаях лучше не летать на самолётах

1:02
Туризм

Кася, стюардесса из одной авиакомпании, поделилась семью случаями, когда пассажирам лучше воздержаться от полёта на самолёте, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Стюардесса объяснила, в каких случаях лучше не летать на самолётах
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.
  1. Не рекомендуется летать при боли в ухе, зубной боли или отите из-за риска усиления боли во время изменения давления во время полёта.

  2. Насморк или заложенность носа могут усугубиться на борту самолёта, что особенно неприятно для чувствительных людей.

  3. Если у вас забито ухо, вы занимались дайвингом, сдавали кровь как донор, принимали анестезию или наркоз, или испытываете похмелье, лучше отложить путешествие на самолёте.

  4. Некоторые случаи насморка, заложенности носа или ушей могут привести к временной потере слуха.

  5. После операции или сдачи крови организм может быть слишком ослаблен для полётов.

  6. Полёт после дайвинга может привести к декомпрессионной болезни из-за быстрого изменения внутреннего давления.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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