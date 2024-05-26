7 случаев, когда лучше воздержаться от полёта на самолёте: советы от стюардессы
Стюардесса объяснила, в каких случаях лучше не летать на самолётах
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Кася, стюардесса из одной авиакомпании, поделилась семью случаями, когда пассажирам лучше воздержаться от полёта на самолёте, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.
- Не рекомендуется летать при боли в ухе, зубной боли или отите из-за риска усиления боли во время изменения давления во время полёта.
- Насморк или заложенность носа могут усугубиться на борту самолёта, что особенно неприятно для чувствительных людей.
- Если у вас забито ухо, вы занимались дайвингом, сдавали кровь как донор, принимали анестезию или наркоз, или испытываете похмелье, лучше отложить путешествие на самолёте.
- Некоторые случаи насморка, заложенности носа или ушей могут привести к временной потере слуха.
- После операции или сдачи крови организм может быть слишком ослаблен для полётов.
- Полёт после дайвинга может привести к декомпрессионной болезни из-за быстрого изменения внутреннего давления.
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