Извержение вулкана Руанг: индонезийский аэропорт Манадо закрыт из-за извержения вулкана

Аэропорт Сам Ратуланги в городе Манадо, Индонезия, был закрыт из-за извержения вулкана Руанг. Распоряжение о закрытии было выдано Минтрансом страны, по информации от главы администрации аэропорта, Амбара Суриок, как передает The Times of India.
Это решение планируется действовать по крайней мере до вечера четверга, 18 апреля, учитывая, что расстояние между аэропортом и вулканом составляет около ста километров, и вулканический пепел может представлять угрозу безопасности воздушного движения.
Извержение вулкана началось в среду, 17 апреля, с поднятия огненно-красного столба лавы, раскаленных камней и пепла на высоту до трех километров. За последние 24 часа было зарегистрировано пять извержений Руанга.
Также, 28 февраля, мексиканский вулкан Попокатепетль начал извергаться, выбросив столб пепла и пара в небо на несколько километров. Это привело к объявлению "желтого" уровня тревоги в Мехико из-за его активности.