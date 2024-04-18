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Извержение вулкана Руанг: индонезийский аэропорт Манадо закрыт из-за извержения вулкана

Извержение вулкана Руанг в Индонезии послужило причиной закрытия аэропорта

1:09
Туризм

Аэропорт Сам Ратуланги в городе Манадо, Индонезия, был закрыт из-за извержения вулкана Руанг. Распоряжение о закрытии было выдано Минтрансом страны, по информации от главы администрации аэропорта, Амбара Суриок, как передает The Times of India.

Извержение вулкана Руанг в Индонезии послужило причиной закрытия аэропорта
Фото: PxHere by juant33 is licensed under CC0

Это решение планируется действовать по крайней мере до вечера четверга, 18 апреля, учитывая, что расстояние между аэропортом и вулканом составляет около ста километров, и вулканический пепел может представлять угрозу безопасности воздушного движения.

Извержение вулкана началось в среду, 17 апреля, с поднятия огненно-красного столба лавы, раскаленных камней и пепла на высоту до трех километров. За последние 24 часа было зарегистрировано пять извержений Руанга.

Также, 28 февраля, мексиканский вулкан Попокатепетль начал извергаться, выбросив столб пепла и пара в небо на несколько километров. Это привело к объявлению "желтого" уровня тревоги в Мехико из-за его активности.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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