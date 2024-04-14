Эксперт рассказал, где лучшие места в самолете для тех, кто боится турбулентности

Место в самолете, которое лучше всего подходит для пассажиров с аэрофобией

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Не секрет, что для некоторых людей полет на самолете является вызовом из-за их страха.

Фото: flickr.com by eltpics is licensed under CC BY-NC 2.0

В связи с этим пилот одной из частных авиакомпаний Джонни Ноулсон поделился сведениями о том, где находится оптимальное место для пассажиров, испытывающих беспокойство из-за турбулентности.

По его словам, лучшее место находится на уровне крыла самолета, где ощущается меньше тряски.

"Находясь ближе к центру самолета, вы будете чувствовать его плавное движение, даже если на него воздействуют различные факторы, такие как подъемная сила, ветер и гравитация", — подчеркнул пилот.