Эксперт рассказал, где лучшие места в самолете для тех, кто боится турбулентности

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Место в самолете, которое лучше всего подходит для пассажиров с аэрофобией

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Туризм

Не секрет, что для некоторых людей полет на самолете является вызовом из-за их страха.

Место в самолете, которое лучше всего подходит для пассажиров с аэрофобией
Фото: flickr.com by eltpics is licensed under CC BY-NC 2.0

В связи с этим пилот одной из частных авиакомпаний Джонни Ноулсон поделился сведениями о том, где находится оптимальное место для пассажиров, испытывающих беспокойство из-за турбулентности.

По его словам, лучшее место находится на уровне крыла самолета, где ощущается меньше тряски.

"Находясь ближе к центру самолета, вы будете чувствовать его плавное движение, даже если на него воздействуют различные факторы, такие как подъемная сила, ветер и гравитация", — подчеркнул пилот.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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