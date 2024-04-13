Загадочный Тибет: от Лхасы до Эвереста за 500 тысяч рублей

АТОР: поездка в Тибет обойдется в 500 тысяч рублей

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты из Ассоциации туроператоров России раскрыли, что путешествие в закрытый Тибет будет стоить путешественникам около 500 тысяч рублей на каждого человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Antoine Taveneaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Стоимость включает в себя путешествие из Москвы до Чэнду в провинции Сычуань, а затем до столицы Тибета, Лхасы. В Лхасе туристы смогут посетить знаменитый дворец Далай-Ламы Потала, а также монастыри Дрепунг и Джокханг, после чего отправятся через перевалы Камба-ла и Каро-ла в Гьянгтзе, откуда открывается великолепный вид на Эверест.

Также доступна упрощенная программа, которая ограничивается посещением только города Лхасы и стоит 250 тысяч рублей на человека.