Загадочный Тибет: от Лхасы до Эвереста за 500 тысяч рублей

Эксперты из Ассоциации туроператоров России раскрыли, что путешествие в закрытый Тибет будет стоить путешественникам около 500 тысяч рублей на каждого человека.
Стоимость включает в себя путешествие из Москвы до Чэнду в провинции Сычуань, а затем до столицы Тибета, Лхасы. В Лхасе туристы смогут посетить знаменитый дворец Далай-Ламы Потала, а также монастыри Дрепунг и Джокханг, после чего отправятся через перевалы Камба-ла и Каро-ла в Гьянгтзе, откуда открывается великолепный вид на Эверест.
Также доступна упрощенная программа, которая ограничивается посещением только города Лхасы и стоит 250 тысяч рублей на человека.
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