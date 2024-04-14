Секретный мир Тауэра: роскошный паб "The Keys" и его уникальное сообщество

Где можно найти самый уникальный паб в Лондоне?

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Величественный Лондонский Тауэр — это место, пропитанное историческими загадками и тайнами. Ежегодно его посещают более трех миллионов людей, чтобы окунуться в богатую историю и почувствовать атмосферу прошлого. Однако далеко не всем известно, что в самом сердце Тауэра находится уникальный паб — "The Keys". Снаружи он может показаться обычным британским пабом, но его интерьер олицетворяет роскошь и уникальность благодаря множеству королевских артефактов, включая церемониальный топор 16-го века и униформу йоменов.

Фото: commons.wikimedia.org by Mwr14 is licensed under CC BY-SA 4.0

Этот паб управляется "Бифитерами" 35 сотрудниками надзирателями Башни Тауэра. Вход в него разрешен только им и их приглашенным гостям. Однако "The Keys" - это не просто место для отдыха, это целое сообщество для сотрудников Тауэра и их семей. Здесь есть специальные жилые помещения, кабинет врача и даже небольшая часовня.

Чтобы попасть туда, придется завести знакомство с одним из надзирателей и получить приглашение. Это будет настоящим открытием для ценителей истории и любителей атмосферы аутентичного британского заведения. Встречи в стенах Лондонского Тауэра запомнятся на всю жизнь благодаря аромату пива и гостеприимству Бифитеров.