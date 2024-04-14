Величественный Лондонский Тауэр — это место, пропитанное историческими загадками и тайнами. Ежегодно его посещают более трех миллионов людей, чтобы окунуться в богатую историю и почувствовать атмосферу прошлого. Однако далеко не всем известно, что в самом сердце Тауэра находится уникальный паб — "The Keys". Снаружи он может показаться обычным британским пабом, но его интерьер олицетворяет роскошь и уникальность благодаря множеству королевских артефактов, включая церемониальный топор 16-го века и униформу йоменов.
Этот паб управляется "Бифитерами" 35 сотрудниками надзирателями Башни Тауэра. Вход в него разрешен только им и их приглашенным гостям. Однако "The Keys" - это не просто место для отдыха, это целое сообщество для сотрудников Тауэра и их семей. Здесь есть специальные жилые помещения, кабинет врача и даже небольшая часовня.
Чтобы попасть туда, придется завести знакомство с одним из надзирателей и получить приглашение. Это будет настоящим открытием для ценителей истории и любителей атмосферы аутентичного британского заведения. Встречи в стенах Лондонского Тауэра запомнятся на всю жизнь благодаря аромату пива и гостеприимству Бифитеров.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.