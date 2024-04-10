Мальдивы покорены: российские туристы на вершине списка

22 тысячи россиян посетили Мальдивы в марте

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно информации, предоставленной департаментом иммиграции Мальдивских островов, Россия заняла лидирующее место в списке стран, чьи граждане посетили этот тропический рай. В марте текущего года на Мальдивы прибыло 21,9 тысячи российских туристов. Второе место в этом списке заняла Великобритания, а тройку лидеров замкнула Германия. Также в числе лидеров посещаемости оказались Китай и Италия.

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Отрыв между Россией и Великобританией в численности туристов, прибывших на Мальдивы, оказался небольшим. По данным департамента иммиграции, в марте на островах отдыхали 21,7 тысячи британских граждан. Общее число посетителей Мальдив в марте составило 194 тысячи человек, что на 20 тысяч больше, чем в феврале. Власти островной республики высказали оптимистичные прогнозы, рассчитывая превысить отметку в 2 миллиона туристов в год к 2024 году. В 2023 году на Мальдивы прибыло 1,8 миллиона путешественников.

Как было ранее объявлено, правительство Шри-Ланки решило продлить бесплатный визовый режим для граждан России до конца апреля. По словам министра туризма этой островной страны, Харина Фернандо, такая мера может быть реализована на постоянной основе.