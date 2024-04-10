Мальдивы покорены: российские туристы на вершине списка

Согласно информации, предоставленной департаментом иммиграции Мальдивских островов, Россия заняла лидирующее место в списке стран, чьи граждане посетили этот тропический рай. В марте текущего года на Мальдивы прибыло 21,9 тысячи российских туристов. Второе место в этом списке заняла Великобритания, а тройку лидеров замкнула Германия. Также в числе лидеров посещаемости оказались Китай и Италия.
Отрыв между Россией и Великобританией в численности туристов, прибывших на Мальдивы, оказался небольшим. По данным департамента иммиграции, в марте на островах отдыхали 21,7 тысячи британских граждан. Общее число посетителей Мальдив в марте составило 194 тысячи человек, что на 20 тысяч больше, чем в феврале. Власти островной республики высказали оптимистичные прогнозы, рассчитывая превысить отметку в 2 миллиона туристов в год к 2024 году. В 2023 году на Мальдивы прибыло 1,8 миллиона путешественников.
Как было ранее объявлено, правительство Шри-Ланки решило продлить бесплатный визовый режим для граждан России до конца апреля. По словам министра туризма этой островной страны, Харина Фернандо, такая мера может быть реализована на постоянной основе.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.