"Чище уже некуда": greenpeace выявил самый экологичный город мира

Greenpeace назвал Копенгаген самым чистым городом на Земле

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представители ООН прогнозируют, что к 2050 году более 80% населения мира будет проживать в городах, что неизбежно повлияет на состояние окружающей среды, поскольку люди всегда стремились к обитанию в чистом пространстве.

Фото: unsplash.com by Роман Крафт is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Сотрудники Greenpeace даже провели оценку и выделили самый экологически чистый город на Земле. Они использовали европейские стандарты для оценки качества воздуха и других факторов, включив 21 критерий. Изучены были крупнейшие города Европы, такие как:

Берлин

Лондон

Вена

Брюссель

Рим

Париж

Москва

и другие привлекательные центры для современных жителей.

Основное внимание уделялось чистоте воздуха и безопасности общественного транспорта. В результате исследования Копенгаген был признан самым экологически чистым и благополучным городом по всем параметрам. Амстердам и Осло также вошли в тройку лидеров.

На конечном, 13-м месте, оказался Рим, в то время как Москва заняла 12-е место, опередив лишь Лондон.

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