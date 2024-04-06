"Чище уже некуда": greenpeace выявил самый экологичный город мира

Представители ООН прогнозируют, что к 2050 году более 80% населения мира будет проживать в городах, что неизбежно повлияет на состояние окружающей среды, поскольку люди всегда стремились к обитанию в чистом пространстве.
Сотрудники Greenpeace даже провели оценку и выделили самый экологически чистый город на Земле. Они использовали европейские стандарты для оценки качества воздуха и других факторов, включив 21 критерий. Изучены были крупнейшие города Европы, такие как:
Основное внимание уделялось чистоте воздуха и безопасности общественного транспорта. В результате исследования Копенгаген был признан самым экологически чистым и благополучным городом по всем параметрам. Амстердам и Осло также вошли в тройку лидеров.
На конечном, 13-м месте, оказался Рим, в то время как Москва заняла 12-е место, опередив лишь Лондон.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.