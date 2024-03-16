Паттайя в центре внимания: россиянка задержана за проституцию

В Таиланде задержали россиянку за занятие проституцией

Еще одна россиянка была задержана в Паттайе по подозрению в занятии проституцией. По информации из "The Phuket Express", это уже третий случай за последнюю неделю, когда тайские иммиграционные власти задерживают женщин.

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Россиянка была поймана в отеле, после того как начала общаться с полицейским под прикрытием через мессенджер "Агентства Линды". Она согласилась на цену в 13'000 батов (примерно 33'000 рублей) за свои услуги и договорилась о встрече в том же отеле. После этого ее задержали.

Ей предъявят обвинения в проституции, рекламе проституции и незаконном трудоустройстве. Предполагается, что ее депортируют из Таиланда.

Эти действия связаны с тем, что многие российские женщины-туристки в Паттайе нарушают местные законы, занимаясь незаконным бизнесом. В ответ на это тайские власти проводят специальную кампанию по борьбе с этим явлением уже несколько месяцев.