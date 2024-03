Паттайя в центре внимания: россиянка задержана за проституцию

Еще одна россиянка была задержана в Паттайе по подозрению в занятии проституцией. По информации из "The Phuket Express", это уже третий случай за последнюю неделю, когда тайские иммиграционные власти задерживают женщин.

