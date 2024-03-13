Борьба с лихорадкой денге в Таиланде: минздрав выделяет 74,8 млн. бат на противокомарные средства

Тайский Минздрав призывает туристов и местных вооружиться против лихорадки Денге

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде продолжает увеличиваться количество случаев заболевания лихорадкой денге. Согласно информации Министерства здравоохранения, уже более 18 тысяч человек заразились этим заболеванием, и число погибших превысило 25. Уровень смертности составляет 0,14 на каждые 100 случаев.

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Для борьбы с комарами принимаются различные меры, включая применение сильных инсектицидов на общественных площадках. Туристам также рекомендуется активно использовать репелленты.

В связи с этой ситуацией Министерство здравоохранения выделило 74,8 миллионов бат на распространение средств против комаров.