Борьба с лихорадкой денге в Таиланде: минздрав выделяет 74,8 млн. бат на противокомарные средства

В Таиланде продолжает увеличиваться количество случаев заболевания лихорадкой денге. Согласно информации Министерства здравоохранения, уже более 18 тысяч человек заразились этим заболеванием, и число погибших превысило 25. Уровень смертности составляет 0,14 на каждые 100 случаев.
Для борьбы с комарами принимаются различные меры, включая применение сильных инсектицидов на общественных площадках. Туристам также рекомендуется активно использовать репелленты.
В связи с этой ситуацией Министерство здравоохранения выделило 74,8 миллионов бат на распространение средств против комаров.
Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.