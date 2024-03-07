Празднование Масленицы в Москве и Подмосковье: традиции, мероприятия и развлечения

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Куда отправиться в 2024 году на народные гуляния во время Масленицы

1:51
Туризм

Масленица, праздник, сопровождаемый традиционными народными гуляньями, связанными с приходом весны и завершением холодов, совмещает в себе элементы христианских и восточнославянских языческих традиций. Продолжительность Масленицы составляет целую неделю и зависит от даты Пасхи. В 2024 году неделя Масленицы будет длиться с 11 по 17 марта.

Куда отправиться в 2024 году на народные гуляния во время Масленицы
Фото: commons.wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Москва и Подмосковье

Москва является одним из самых популярных мест для празднования Масленицы. Власти города регулярно организуют различные мероприятия для гостей и местных жителей. По всей Москве можно найти множество специальных мест для гуляний, где можно попробовать блины, потанцевать под музыку, участвовать в конкурсах и просто хорошо провести время. Красочное шоу обычно проходит на Красной площади. Расписание мероприятий можно узнать на официальном сайте мэрии и правительства Москвы.

Также есть множество интересных мест для посещения в Подмосковье. Всего в нескольких часах езды от столицы можно найти настоящие русские гуляния с особенным колоритом.

Например, в Пушкинской деревне в Одинцовском районе состоится праздничный концерт с играми, костюмированными выступлениями, штурмом снежной крепости и гастрономической ярмаркой. В городе Клин, как всегда, будут организованы шумные торжества в Сестрорецком парке с сожжением чучела Зимы, выпечкой и конкурсами. Также интересная программа ждет посетителей в местном музее "Клинское подворье".

Если желаете наблюдать за сожжением гигантского чучела, можно отправиться в Арт-парк "Никола-Ленивец". Там ежегодно вместе с развлечениями и угощениями сжигаются специально созданные для праздника арт-объекты высотой несколько десятков метров.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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