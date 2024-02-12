Отдых в Горячинске: Бурятия приглашает отдыхающих в бассейн под открытым небом и национальный парк

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В Горячинске для туристов открыли новый термальный бассейн под открытым небом

4:27
Туризм

Информация о новых достопримечательностях на туристической карте Бурятии была обновлена.

В Горячинске для туристов открыли новый термальный бассейн под открытым небом
Фото: Own work by Carl Gusler is licensed under CC-By-SA-2.5

В Горячинске теперь доступен новый термальный бассейн под открытым небом. Он расположен на территории курорта "Горячинск" напротив корпуса № 6 и принимает всех отдыхающих круглый год с 10 утра до 10 вечера. Глубина бассейна составляет 1,4 метра, вместимость чаши — 16 человек. Температура воды поддерживается в пределах 35-38 градусов.

Минеральная вода в Горячинске обладает противовоспалительными, желчегонными, противоаллергическими и обезболивающими свойствами. Бассейн термальный, и состав воды в нем аналогичен тому, что в горячем источнике. Это слабоминерализованная термальная, азотно-кремниевая, хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатная, кальциево-натриевая вода. Считается, что она подходит для лечения болезней кровообращения, органов дыхания, нервной системы. А содержание кремния в воде оказывает омолаживающий эффект на все клетки организма. Термальные ванны улучшают обменные процессы в организме, повышают иммунитет, улучшают работу пищеварительной системы, снимают стресс.

Купающимся необходимо взять с собой резиновые тапочки, полотенце, халат, купальник, шапочку. Также пригодятся жилет или нарукавники для детей и водонепроницаемый чехол для гаджетов. И помнить, что рекомендованное время для купания в лечебной воде — не более 10 минут. Противопоказаниями для купания в термальном бассейне являются острые воспалительные процессы и хронические заболевания в стадии обострения. Нельзя принимать термальные ванны при ишемической болезни сердца, стенокардии, гипертонической болезни третьей степени, атеросклеротическом кардиосклерозе. Также к противопоказаниям относятся хроническая почечная недостаточность, злокачественные и доброкачественные новообразования, туберкулез в активной фазе, инфекционные заболевания, эпилепсия, глаукома и беременность. Добраться до Горячинска можно рейсовым автобусом с автовокзала в Улан-Удэ. Автобус отправляется три раза в день.

В Тункинском национальном парке продолжается обустройство экологической тропы "Саянский зурхэн", или "Сердце Саян". Туристический маршрут проходит вокруг священной горы Хайрхан в местности Бурхан-Баатай недалеко от дацана, в трёх километрах от села Ниловка. По словам дацанских лам, к концу года на всей протяженности тропы установят 108 статуй Будды Шакьямуни. Первые статуи уже заняли свое место.

Будды появились здесь не случайно. Экологическая тропа "Сердце Саян" — это самый большой город (священный круг) в Бурятии. Здесь уже установлены 12 беседок, каждая из которых символизирует год жизни по восточному календарю. Входная группа начинается с года Крысы. Считается, что во время города у символа своего года можно попросить исполнения самого заветного желания. Отметим, что местность Бурхан-Баатай священна. До революции на южном склоне горы проводились большие шаманские таилааны. Ламы же проводили молебны на вершине горы возле ову. Жители Тунки, особенно сел Хойтогола и Турана, и по сей день почитают и уважают божество Шаргай Хойон, хозяина горы. Буддисты представляют его как статного воина на коне, с луком, стрелами и саблей и считают покровителем всего буддизма в Тункинской долине.

Тропа "Сердце Саян" кольцевая, ее протяженность составляет 4,6 километра. Преодолеть это расстояние можно за 2-3 часа. Половина тропы — 2,5 километра — оборудована деревянным настилом. На тропе есть три смотровые площадки с видом на Тункинские гольцы и горную реку Эхэ-Угун, крупный приток Иркута. Также построена смотровая вышка для наблюдения за животными в естественной среде обитания.

Сложность тропы "Сердце Саян" средняя, она подойдет для детей и пожилых. Для посещения объектов и достопримечательностей национального парка "Тункинский", а это 25 турмаршрутов и 8 экологических троп, необходимо оформить разрешение на посещение. Сделать это можно на сайте нацпарка.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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