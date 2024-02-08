Турэксперт Венгин отметил спрос на "нестандартные" маршруты по России от иностранных туристов

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

По мнению Алексея Венгина, руководителя комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), создание новых национальных маршрутов для иностранных туристов в России имело бы потенциал значительно увеличить число посетителей из-за границы.

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Он подчеркнул, что для туристов из различных стран Азии можно было бы разработать туры, начинающиеся с прибытия во Владивосток, с последующим маршрутом через Хабаровск, Благовещенск, Читу, с посещением Якутии, а завершающимся вылетом из Бурятии, чтобы они имели возможность посетить Байкал.

"Существует мнение о необходимости новых национальных маршрутов для иностранных туристов. Важно, чтобы приезжающие гости видели не только уже известные регионы, но и целые маршруты, которые могли бы заинтересовать их… Это поможет увеличить количество посещений и представить всю территорию России большему числу людей", — отметил Венгин.

Однако он уточнил, что на данный момент у туроператоров и регионов отсутствуют механизмы для консолидации и создания таких продуктов и необходимо их разработать.

Кроме того, по его словам, отрасль замечает спрос со стороны зарубежных туристов на "нестандартные" маршруты.

"Важно использовать этот интерес и разрабатывать, включая, нишевые продукты. Например, для любителей снегоходов и рыбалки, автотуризма", — добавил он.