Турэксперт Венгин отметил спрос на "нестандартные" маршруты по России от иностранных туристов

По мнению Алексея Венгина, руководителя комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), создание новых национальных маршрутов для иностранных туристов в России имело бы потенциал значительно увеличить число посетителей из-за границы.
Он подчеркнул, что для туристов из различных стран Азии можно было бы разработать туры, начинающиеся с прибытия во Владивосток, с последующим маршрутом через Хабаровск, Благовещенск, Читу, с посещением Якутии, а завершающимся вылетом из Бурятии, чтобы они имели возможность посетить Байкал.
"Существует мнение о необходимости новых национальных маршрутов для иностранных туристов. Важно, чтобы приезжающие гости видели не только уже известные регионы, но и целые маршруты, которые могли бы заинтересовать их… Это поможет увеличить количество посещений и представить всю территорию России большему числу людей", — отметил Венгин.
Однако он уточнил, что на данный момент у туроператоров и регионов отсутствуют механизмы для консолидации и создания таких продуктов и необходимо их разработать.
Кроме того, по его словам, отрасль замечает спрос со стороны зарубежных туристов на "нестандартные" маршруты.
"Важно использовать этот интерес и разрабатывать, включая, нишевые продукты. Например, для любителей снегоходов и рыбалки, автотуризма", — добавил он.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.