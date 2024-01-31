Российский турист сообщил о "Русском острове" на Мальдивах

На Мальдивах русским туристам прощают многие правила, утверждает отдыхающий

0:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Русский турист, отдыхавший на острове Тодду, известном как "Русский остров", на Мальдивах, заявил, что там многие правила, в том числе строгие мусульманские, прощаются туристам.

Фото: openverse by nattu is licensed under CC BY 2.0

Он отметил, что туристы часто не соблюдают правила одежды на пляжах, хотя есть разделение на бикини-пляж для туристов и общественный пляж для местных.

Также блогер подчеркнул дружелюбное отношение местных к туристам, особенности "Русского" острова, где можно общаться на русском, и смекалку туристов, привозящих алкоголь, несмотря на ограничения в магазинах.