Российский турист сообщил о "Русском острове" на Мальдивах

Русский турист, отдыхавший на острове Тодду, известном как "Русский остров", на Мальдивах, заявил, что там многие правила, в том числе строгие мусульманские, прощаются туристам.
Он отметил, что туристы часто не соблюдают правила одежды на пляжах, хотя есть разделение на бикини-пляж для туристов и общественный пляж для местных.
Также блогер подчеркнул дружелюбное отношение местных к туристам, особенности "Русского" острова, где можно общаться на русском, и смекалку туристов, привозящих алкоголь, несмотря на ограничения в магазинах.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м