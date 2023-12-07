В 2022 году Турция привлекла внимание россиян как перспективного места для переезда, однако внезапные изменения в обстановке привели к массовому оттоку. Россиянка, рассказывая свой опыт, выделяет несколько основных причин этого явления.
В первую очередь, рост цен на все сферы жизни сделал Турцию менее доступной для проживания. Экономическая нестабильность, борьба с инфляцией и сложности с видом на жительство (ВНЖ) стали серьезными препятствиями. Сравнение с другими странами и неопределенность в будущем также вносят свой вклад.
Особое внимание уделяется изменениям в получении ВНЖ, что делает решение о постоянной релокации в Турцию неоднозначным. Ситуация может проясниться после муниципальных выборов в летний период.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.