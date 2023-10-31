На Ставрополье дачу Брежнева превратят в туристический комплекс

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дачу генсека КПСС Леонида Брежнева, которая стоит заброшенной в Ставропольском крае с конца 70-х прошлого века, превратят в элитный туристический комплекс.

Фото: ru.freepik.com

Власти Ставропольского края нашли инвестора, который превратит заброшенную дачу бывшего главы Советского Союза в туристический комплекс. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Владимира Владимирова.

Объект находится в станице Бекешевской неподалеку от границы Ставрополья с Карачаево-Черкесской Республикой. В конце 70-х годов дачу перестали использовать по назначению и она постепенно стала приходить в упадок. В 90-х на её месте собиралась организовать санаторий, но местные власти не смогли найти средства.

Новый инвестор собирается завершить реконструкцию в 2026 году. Там появится несколько отелей, бассейны с термальными источниками и минеральной водой, а также инфраструктура для эко-туризма — конюшни и пасеки.