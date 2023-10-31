Дачу генсека КПСС Леонида Брежнева, которая стоит заброшенной в Ставропольском крае с конца 70-х прошлого века, превратят в элитный туристический комплекс.
Власти Ставропольского края нашли инвестора, который превратит заброшенную дачу бывшего главы Советского Союза в туристический комплекс. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Владимира Владимирова.
Объект находится в станице Бекешевской неподалеку от границы Ставрополья с Карачаево-Черкесской Республикой. В конце 70-х годов дачу перестали использовать по назначению и она постепенно стала приходить в упадок. В 90-х на её месте собиралась организовать санаторий, но местные власти не смогли найти средства.
Новый инвестор собирается завершить реконструкцию в 2026 году. Там появится несколько отелей, бассейны с термальными источниками и минеральной водой, а также инфраструктура для эко-туризма — конюшни и пасеки.
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