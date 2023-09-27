Многовековая история сердца города: что посмотреть в Серпуховском кремле

Серпуховский кремль, одна из старейших достопримечательностей города Серпухова в Подмосковье, представляет собой историческое оборонительное сооружение. С течением времени лишь фрагменты стен, фундамент и Троицкий собор сохранились от величественной крепости. Тем несмотря на утрату своей первоначальной оборонительной функции, кремль остается популярным и посещаемым объектом, привлекая туристов своей богатой историей.
Местоположение кремля в самом историческом центре Серпухова, на Соборной горе на левом берегу реки Нары, делает его легко доступным для посетителей.
История Серпуховского кремля насчитывает свои корни с 1339 года, когда город впервые упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты. В 1374 году, для защиты от монголо-татарских набегов, был возведен кремль. Сначала это была деревянная крепость, затем в 1556 году при князе Иване III появился белокаменный кремль и деревянный острог.
Серпуховский кремль успешно сопротивлялся атакам в течение своей истории, за исключением Смутного времени, когда его ворота были открыты для Лжедмитрия I и Ивана Болотникова. Крепость играла ключевую роль в периоды восстания и кризиса.
В начале XVII века город неоднократно подвергался разрушениям, но кремль оставался неприступным. Однако в последующие века его оборонное значение уменьшалось, и, не получив должного внимания к его обслуживанию, к концу XVII века часть башен обрушилась. В 1852 году кремлю был присвоен статус памятника древности, и частичная реставрация была проведена, но в 1934 году его разобрали для строительства московского метрополитена.
Территория Серпуховского кремля предлагает несколько объектов для посещения. Среди них фрагменты стен и башни, которые формировали неправильный треугольник с периметром 933 метра. Осталось лишь два фрагмента стен, включая ворота с подвижной решеткой. Также на территории находится Троицкий собор, единственное сохранившееся сооружение, стоящее в центре Соборной горы.
Троицкий собор, начиная с XIV века, претерпел несколько реконструкций. Закрытый в конце 1930-х годов, собор вновь начал служить церковью с 2011 года после передачи в ведение Русской православной церкви. В настоящее время ведется реконструкция для восстановления разрушенных частей.
Недалеко от Троицкого собора расположен фундамент Никольской церкви, обнаруженный в 2007 году археологами. Этот исторический памятник под стеклянной пирамидой представляет собой алтарную часть храма, построенного в 1721 году.
Смотровая площадка на холме, где ранее стояла Караульная башня, предоставляет великолепный вид на историческую часть Серпухова, включая ансамбль посадских храмов и Высоцкий мужской монастырь. Здесь также установлен памятник Воину-освободителю с Вечным огнем, копия знаменитого памятника в берлинском Трептов-парке, символизирующего победу над фашизмом. Рядом с памятником находится мемориальный некрополь с именами воинов, погибших при защите Серпухова в годы Великой Отечественной войны.
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