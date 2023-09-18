Около двухсот российских туристов, прибывших из Египта в Москву на рейсе авиакомпании AlMasria Universal Airlines, столкнулись с потерей своего багажа. Выяснилось, что перевозчик просто оставил все вещи путешественников в Шарм-эль-Шейхе.
По информации, распространенной через Telegram-канал Mash, пассажиры прибыли в Шереметьево в 7:00 утра 16 сентября. Несмотря на удачное приземление, их ждала неприятная новость.
Когда пассажиры направились к багажной ленте, надеясь получить свои чемоданы и сумки и как можно быстрее вернуться домой. Однако лента оказалась пустой. Отчаянные туристы обратились к представителям авиакомпании AlMasria Universal Airlines, надеясь получить объяснение ситуации.
Пострадавшие отметили, что представители авиакомпании предоставили минимум информации и не смогли дать ясных указаний по вопросу возврата своего багажа. Из-за ошибки перевозчика российским туристам пришлось самим оформлять множество документов, и всего два сотрудника на стойке занимались приемом заявлений. После 8:00 утра в аэропорту Шереметьево появились еще несколько сотрудников авиакомпании, однако и они не смогли предоставить удовлетворительные объяснения тому, почему багаж пассажиров оказался в другом месте.
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