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Таиланд рассчитывает принять 1,2 млн российских туристов

3:10
Туризм

Вчера в Москве успешно прошло роуд-шоу, организованное отелями и провайдерами туристических услуг Пхукета. На данное мероприятие собрались около 30 представителей турбизнеса острова.

Таиланд рассчитывает принять 1,2 млн российских туристов
Фото: pixabay.com

Директор офиса Тайского управления по туризму (ТАТ) в России Кханиттха Пханворават поделилась интересной информацией. С января по июль текущего года Таиланд посетили 856 503 российских туриста. В оставшуюся часть года планируется принять 1,2 млн гостей. Отметим, что если до пандемии основной поток российских туристов направлялся зимой, то теперь благодаря расширению летних рейсов авиакомпаний турпоток стал более равномерным по временам года.

По информации представителя ТАТ, туристический поток в первом полугодии текущего года превысил показатели 2019 года, периода до пандемии, на 10%. В это время Таиланд принял почти 1,5 млн туристов.

В первом полугодии 2023 года российские туристы стали лидерами по туристическому потоку на Пхукет. Нантида Атисет, вице-президент по международному маркетингу Туристической ассоциации Пхукета, поделилась этой информацией. Всего с января по июль на Пхукет прибыло 447 тыс. российских туристов напрямую. Ожидается, что к этому числу добавится еще 20%, учитывая данные о транзитных туристах, прибывающих через аэропорт Бангкока. По прогнозам, общее количество российских туристов к концу года достигнет 800 тыс. Этот успех подтверждается тем, что россияне занимают первое место по туристическому потоку на острове среди всех стран.

По словам представителя туристического бизнеса Пхукета, после России в числе прибывающих на остров туристов следуют Индия и Китай. Несмотря на восстановление китайского рынка, который вернулся лишь на 30% допандемийных объемов, Пхукет продолжает привлекать гостей из разных уголков мира. Стоит отметить, что 70% туристов прилетают на остров непосредственно из России, остальные 30% выбирают транзит через Бангкок. Самый крупный вклад в этот процесс вносит авиакомпания "Аэрофлот", доля которой в общем пассажиропотоке составляет 30%. В топ-3 также входят чартерные авиакомпании AZUR air и Pegas Fly.

Сасиват Вонгсинсават, посол Таиланда в Российской Федерации, подчеркнул важность России как ключевого партнера в туристической сфере. Он выразил надежду на достижение туристического потока из России до уровня допандемийных показателей — 1,5 млн человек. Посол подчеркнул, что этот успешный результат стал возможным благодаря тесному сотрудничеству двух стран, включая органы власти, авиакомпании, турагентства и СМИ.

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18 ЛУЧШИХ МЕСТ В ТАИЛАНДЕ [РЕЙТИНГ] - ТАИЛАНД 2023 - не только Бангкок, Пхукет и Самуи
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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