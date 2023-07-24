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Наблюдается резкий рост стоимости отелей

2:46
Туризм

Греция уже не первый раз занимает первое место в рейтинге, отвечающем на вопрос, какие отели подорожали сильнее всего, пишет Турпром.

Наблюдается резкий рост стоимости отелей
Фото: pixabay. com

Рейтинг представила организация Mabrian, занимающаяся сбором и анализом данных, связанных с туризмом, со штаб-квартирой в Испании. Согласно ему, сильнее всех прибавили "люксовые" отели, а из рассмотренных курортных стран, первое место снова заняла Греция, где отели 5* прибавили в цене целых 123%. На остальных направлениях рост цен не превысил 25%.

В целом данные отчета таковы: Отели 3* во Франции даже слегка подешевели — до 120 евро, убавив цену на 1.7%, в Италии подорожали почти на 20%, до 122 евро. В Испании темпы роста поменьше — 12%, а цена 111 евро. Греция и здесь на первом месте — +25.5% и 123 евро.

Отели 4* также дороже всего в Греции — 199 евро и темпы роста +67.2%. На втором месте по уровню цен — Франция — 193 евро, правда рост цен там умеренный — +7.2%, почти на столько же — с разницей на доли процента, подорожала и Италия, где цены достигли 174 евро, а самые дешевые 4* в Испании — всего 145 евро при росте цен на 11%.

По отелям 5* и росту цен рекорды поставила, как уже упоминалось, Греция, показав рост в 123%. Цена на отели при этом достигла 348 евро. При этом цены существенно ниже, чем у менее подорожавших конкурентов — Франция подорожала на 24% и достигла уровня почти в 450 евро; Италия прибавила 18.4% — до 430 евро. И здесь самой дешевой оказалась Испания — 307 евро и с прибавкой в +25%.

Данную информацию, кстати, активно цитируют турецкие СМИ, заявляя, что несмотря на рост цен на отели из-за стоимости, отдых в Турции по-прежнему обходится иностранцам дешево — и существенно дешевле вышеуказанных конкурентов. Также они приводят и отчет британского Post Office и TUI, которые сравнили цены на 16 популярных направлениях и выяснили, что Турция — самое дешевое.

"Турция дешевеет из-за высокой инфляции и нестабильной экономики в стране", — уверяют британцы.

Также в список самых дешевых популярных стран попали Португалия и Болгария.

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10 Самых Дорогих Отелей в Мире
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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